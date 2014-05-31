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تعليم مكة ينقل تعازي وزير التربية لأسرة الجهيمي

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    نقل المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة حامد السلمي تعازي سمو وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل وأصحاب المعالي النواب ومنسوبي الوسط التربوي بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة لذوي أسرة الطالب خالد سعود الجهيمي من مدرسة ابن سيرين والذي انتقل إلى رحمة الله إثر حادث سير بعد خروجه من المدرسة وتأدية اختبارات اليوم الأول.

كما اطمأن المدير العام على سلامة بقية الطلاب الثلاثة المرافقين للمتوفى في الحادث وحمد الله على سلامتهم ونجاتهم من أي مكروه ونقل لهم تحيات سمو وزير التربية والتعليم بسلامتهم من الحادث.

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