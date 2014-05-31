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د. ابتسام التميمي تنشر الوعي عن كورونا لمعلمات ومديرات 572 مدرسة بالرياض

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د. ابتسام التميمي تنشر الوعي عن كورونا لمعلمات ومديرات 572 مدرسة بالرياض د. ابتسام التميمي تنشر الوعي عن كورونا لمعلمات ومديرات 572 مدرسة بالرياض

    أقام مكتب التربية والتعليم بوسط الرياض لقاء توعوياً عن مرض كورونا بالتعاون مع الوحدة الصحية السادسة في متوسطة الأبناء استهدف مديرات المدارس والمرشدات الصحيات التابعة للمكتب وبحضور مساعدة مديرة المكتب للشؤون المدرسية الاستاذة نوف المعمر ومشرفات تربويات من المكتب. وبدأ اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم تلا ذلك محاضرة القتها مديرة الوحدة الصحية السادسة الدكتورة ابتسام التميمي والتي عرفت مرض كورونا ومسبباته وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها والجهات التي يمكن التواصل معها في هذا الشأن.

وشددت على ضرورة اعطاء راحة من المدرسة لكل طالب يصاب بالانفلونزا، ولا يحضر الا بعد شفائه من المرض، لكي لا يسبب قلقا لجميع زملائه في المدرسة واولياء امورهم.

هذا وقد أبدى الحضور تفاعلاً ايجابيًا مع ما طرحته الدكتورة من معلومات كما ردت على استفساراتهن التي أثرت اللقاء مديرة مدرسة ومرشدة صحية. ويتبع للمكتب 224 مدرسة من مختلف مراحل التعليم العام الاربع وهي الروضة والابتدائية والمتوسطة والثانوية.

كما نفذت مديرة الوحدة السادسة الدكتورة ابتسام التميمي محاضرة مماثلة للمشرفات التربويات ومديرات المدارس والمرشدات الصحيات في المدارس التابعة لمكتب التربية والتعليم بالروابي الذي يتبع له 305 مدرسة من مختلف مرحله، ومكتب التربية والتعليم باسكان الحرس الوطني بخشم العان ويتبع له 44 مدرسة. واهابت التميمي بجميع المشرفات والمعلمات والمديرات الى نقل المعلومات الوقائية الصحية عن مرضى كورونا الى جميع العاملات معهن في المدرسة من المعلمات ونقلها الى جميع الطالبات ولتنقلها الطالبات الى اسرهن من اجل العمل بها في مجال الوقاية لتوخي الحذر من هذا المرض. مؤكدة ان مثل هذا اللقاء سينقل المعلومة العلمية الصحيحة لاكثر من مائتي الف انسان. لان مدارس هذه المكاتب تضم قرابة مائة الف طالبة. وختمت حديثها ان هذا البرنامج تمت اقامته بناء على توجيه مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الاستاذ حمد الشنيبر بعد اطلاعه على المحاضرة التي قدمتها في ملتقى خدمات الطلاب.

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