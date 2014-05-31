أمير جازان يقلد الحربي رتبة عقيد

جازان - علي المدخلي

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة مدير شعبة الدوريات الأمنية بجازان المقدم لؤي بن محمد الحربي رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عقيد، وهنأ سموه العقيد الحربي بالثقة الغالية، متمنياً له التوفيق والسداد للقيام بالمهام المنوطة بهم خدمة للدين ثم المليك والوطن.

من جانبه عبر العقيد الحربي عن سعادته بصدور الثقة الغالية من ولاة الأمر -حفظهم الله- بترقيته، عاداً الترقية حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن. حضر مراسيم التقليد وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري ومدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويس.