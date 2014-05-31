أمانة عسير: توقع عقود 62 مشروعاً بأكثر من 329 مليون ريال

أبها - مريم الجابر

وقع أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل عدداً من المشاريع التنموية بالمنطقة وذلك بمبلغ إجمالي بقدر ب(329.269.311) وأوضح مدير عام المشتريات بأمانة عسير محمد بن سعيد الشهراني بأنه تم ترسية وتوقيع عقود للأمانة والبلديات المرتبطة بلغت (62) عقداً شملت مشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة وتطوير وسط المدينة وتسوير مقابر وإنشاء مغاسل موتى ودرء أخطار السيول وتصريف المياه وتحسين وتجميل المداخل وتطوير المناطق السياحية والساحلية بعسير وإنشاء جسور ومعابر وميادين عامة، وحدائق وساحات بلدية.

وشملت المشاريع: صيانة شبكات تصريف السيول بقيمة 9.568 ملايين ريال بأمانة عسير، تحسين وتجميل مداخل بقيمة 13.375 مليون ريال ببلدية بيشة، درء أخطار السيول بقيمة 207 آلاف ريال ببلدية الربوعة، إنشاء حديقة ومتنزه عام بقيمة 5.997 ملايين ريال ببلدية طريب، تطوير المخططات المعتمدة م1 بقيمة 4.826 ملايين ريال ببلدية طريب، سفلتة وأرصفة وإنارة بقيمة 14.199 مليون ريال ببلدية تثليث، سفلتة وأرصفة وإنارة م4 بقيمة 5.332 ملايين ريال ببلدية أحد الرفيدة، فتح الطرق الهيكلية م2 بقيمة 2.837 مليون ريال ببلدية أحد الرفيدة، سفلتة وأرصفة وإنارة م3 بقيمة 3.345 ملايين ريال ببلدية أحد الرفيدة، إنشاء ساحات بلدية بقيمة 1.999 مليون ريال ببلدية الربوعة، إنشاء ساحات ترفيهية بقيمة 723 ألف ريال ببلدية بللحمر، سفلتة وأرصفة وإنارة بقيمة 473 ألف ريال ببلدية بللحمر، درء أخطار السيول وتصريف الأمطار بقيمة 2.498 مليون ريال ببلدية الربوعة، درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بقيمة 1.526 مليون ريال ببلدية بارق، إنشاء متنزه عام بقيمة 5.989 ملايين ريال ببلدية تثليث، سفلتة وأرصفة وإنارة م1 بقيمة 12.681 مليون ريال ببلدية أحد الرفيدة، إنشاء مركز حضاري م2 بقيمة 588 ألف ريال ببلدية المجاردة، تشغيل مرمى النفايات بقيمة 9.999 ملايين ريال بأمانة عسير، إنشاء كباري وعبارات بقيمة 7.966 ملايين ببلدية رجال ألمع، إنشاء سوق مواشي وأعلاف بقيمة 1.311 مليون ريال ببلدية النقيع، حماية الطرق من الانهيارات بقيمة 4.333 ملايين ريال ببلدية النماص، تحسين وتجميل المداخل بقيمة 449 ألف ريال ببلدية الربوعة، تطوير مداخل القرى بقيمة 4.000 ملايين ريال ببلدية بلقرن، إنشاء جسور وعبارات بقيمة 1.089 مليون ريال ببلدية صمخ، سفلتة وأرصفة وإنارة م11 بقيمة 2.199 مليون ريال بأمانة عسير، درء أخطار السيول بقيمة 7.284 ملايين ريال ببلدية الفرشة، إنشاء ساحات بلدية بقيمة 4.417 ملايين ريال ببلدية تنومة، دراسات وإشراف على مشاريع بلدية بقيمة 5.909 ملايين ريال ببلدية خميس مشيط، سفلتة وأرصفة وإنارة م2 بقيمة 1.792 مليون ريال ببلدية طريب، تطوير المظلات بقيمة 9.200 ملايين ريال ببلدية النماص، سفلتة وأرصفة وإنارة بقيمة 6.396 ملايين ريال ببلدية البرك، نظم المعلومات الجغرافية بقيمة 1.500 ببلدية المجاردة، تطوير الطرق الرابطة بقيمة 4.859 ملايين ريال ببلدية قنا، تطوير مجاري الأودية والسيول م2 بقيمة 2.261 مليون ريال ببلدية البشائر، تطوير المناطق السياحية بقيمة 2.915 مليون ريال ببلدية البشائر، تسوير مقابر وإنشاء مغاسل موتى بقيمة 1.618 مليون ريال ببلدية البشائر، تسوير مقابر وإنشاء مغاسل موتى بقيمة 999 ألف ريال ببلدية بللحمر، تسمية الشوارع والأملاك بقيمة 1.299 مليون ريال ببلدية الربوعة، تطوير المتنزهات بقيمة 7.811 ملايين ريال ببلدية تنومة، تطوير متنزهات وحدائق المحافظة بقيمة 13.976 مليوناً ببلدية خميس مشيط، إنشاء ساحات بلدية بقيمة 2.993 مليون ريال ببلدية الواديين، إنشاء ساحات بلدية بقيمة 14.829 مليون ريال ببلدية محايل، إنشاء مبنى م2 بقيمة 2.499 مليون ريال ببلدية النقيع، استبدال أعمدة الإضاءة بقيمة 13.868 مليون ببلدية بيشة، تطوير وتحسين الطرق والشوارع بقيمة 4.978 ملايين ريال ببلدية البشائر، فتح الطرق الهيكلية م1 بقيمة 3.063 ملايين ريال ببلدية أحد رفيدة، تطوير المناطق السياحية م2 بقيمة 10.075 ملايين ريال ببلدية خميس مشيط، تأهيل الشارع العام بقيمة 5.957 ملايين ريال ببلدية بللسمر، فتح الشوارع والمخططات م2 بقيمة 2.446 مليون ريال ببلدية أحد رفيدة، إنشاء حدائق وساحات وملاعب م2 بقيمة 6.999 ملايين ريال ببلدية أحد رفيدة، سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات بقيمة 37.446 مليون ريال ببلدية بيشة، قطع وردم شوارع خميس البحر بقيمة 2.953 مليون ريال ببلدية بحر أبو سكينة، إنشاء سكن عمال م2 بقيمة 498 ألف ريال ببلدية بحر أبو سكينة، درء أخطار السيول وتصريف الأمطار بقيمة 3.979 ملايين ريال ببلدية ظهران الجنوب، إنشاء جسور وعبارات بقيمة 3.997 ملايين ريال ببلدية الربوعة، سفلتة وأرصفة وإنارة بقيمة 7.063 ملايين ريال ببلدية النقيع، الصيانة المباشرة للشوارع بقيمة 5.845 ملايين ريال بأمانة عسير، سفلتة وأرصفة وإنارة م9 بقيمة 2مليون ريال بأمانة عسير، إنشاء تطوير الحدائق والمتنزهات بقيمة 3.462 ملايين ريال ببلدية طريب، النظام الالكتروني بقيمة 897 ألف ريال ببلدية بللحمر، تتبع مركبات الأمانة بقيمة 1.489 مليون ريال بأمانة عسير، سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات م4 بقيمة 2.158 مليون ريال بأمانة عسير.