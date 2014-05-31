مجلس معلمي الرياض ينتقد عدم استخدام المختبرات والعناية بالكتب في المدارس

انتقد أعضاء المجلس الاستشاري للمعلمين والمعلمات بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض، عدم استخدام بعض معلمي المواد العلمية والعلوم تحديداً للمختبرات في عملية التدريس، خلال الاجتماع المنعقد امس برئاسة مدير التعليم المكلف بالمنطقة محمد المرشد، بحضور أمين المجلس الدكتور حمدان العمري.

وأعرب المرشد، عن شكره لأعضاء المجلس لما بذلوه وما قدموه من انجازات، املاً ان يخدم هذا الاجتماع العملية التعليمية ويساعد على تطويرها.

واستعرض فهد الحربي رئيس لجنة المتابعة والتقويم، أبرز توصيات الجلسة السابقة وما تم تنفيذه منها، تلا ذلك مناقشة واقع التدريب والدورات التدريبية للمعلمين والمعلمات والقائمين على العملية التعليمية من مديرين ومرشدين ومشرفين تربويين، ومقدمين عددًا من المقترحات لتطوير عملية التدريب، والعمل على تحديد الاحتياجات التدريبية للمتدربين والمدربين والبيئة التدريبية في مراكز التدريب كذلك العمل على تطويرها. وناقش المجتمعون، واقع تفعيل المختبرات المدرسية في مدارس التعليم العام بالمنطقة، مطالبين بتحفيز معلمات العلوم وحثهم على عمل التجارب العملية في المختبرات، ومطالبة الادارة بالاهتمام بتوفير الأجهزة والأدوات اللازمة لعمل التجارب العملية في معامل المرحلتين المتوسطة والثانوية؛ ليتسنى للمعلمات عمل التجارب بكل سهولة وأمان.

وقدم المشاركون مقترحات حول آلية المحافظة على الكتب المدرسية بعد نهاية العام الدراسي، مثل عقد برامج توعوية للطلاب توضح أهمية الكتاب بمختلف الوسائل عن المحافظة على الكتاب المدرسي وايجاد حلول للمحافظة علية والرفع بها لرئيس المجلس.

وفي الختام تمت مناقشة توزيع نشرة لائحة الاجازات المعدة من قبل ايمان الزهراني على مكاتب التربية والتعليم ومن ثم لجميع مدارس منطقة الرياض والمحافظات والمندوبيات التابعة لها مع إعداد خطاب بذلك من مدير التعليم.