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نائب أمير حائل يقلد العقيد المديهش رتبته الجديدة

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نائب أمير حائل يقلد العقيد المديهش رتبته الجديدة نائب أمير حائل يقلد العقيد المديهش رتبته الجديدة
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الأمير عبدالعزيز بن سعد يقلد المديهش رتبة عقيد

حائل – خالد العميم

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مدير شرطة منطقة حائل اللواء يحيى بن ساعد البلادي ومدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة حائل المقدم فهد بن عبدالله المديهش اثر صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة عقيد، وقد قام سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بتقليد العقيد المديهش رتبته الجديدة مشيدا سموه بإخلاص وجهود رجال الأمن في مختلف القطاعات ومثنيا على ما يقوم به رجال دوريات الأمن للمحافظة على أمن الوطن والمواطن والمقيم في هذه البلاد.

من جانبه أعرب  مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة حائل العقيد فهد بن عبدالله المديهش عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ولمقام سمو وزير الداخلية ومدير الأمن العام مؤكدا إخلاصه وحماسه لكل مايخدم الوطن.

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