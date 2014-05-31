أخبار عاجلة

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مليشيات المالكي تهاجم سنة الأنبار.. والانتخابات شهدت تزويراً تاريخياً

Google+ Print
مليشيات المالكي تهاجم سنة الأنبار.. والانتخابات شهدت تزويراً تاريخياً مليشيات المالكي تهاجم سنة الأنبار.. والانتخابات شهدت تزويراً تاريخياً

    شدد الشيخ رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية بأن المعارك الطاحنة في الفلوجة والرمادي والموصل التي تدور أمام جيش المالكي جاءت نتيجة لأن العراق أصبح بيد أناس مأجورين لا يخدمون الوطن ولا يعرفون قيمته وجاؤوا ليملأوا بطونهم وليشبعوا رغباتهم من السلطة والتسلط ولتنفيذ الأحقاد التي تربوا عليها طوال حياتهم.

فمليشيات المالكي التي كانت متفرقة جمعت بعد ذلك لتكون تحت مظلة المالكي وبإدارة قاسم سليماني الذي أرسل نائبه الذي يسكن في بغداد ليُكون ثلاثة ألوية يكون دورها مهاجمة الفلوجة ولكنها خابت وخسرت.

وقال في حديث مع «الرياض» إن العراق يمر بمنعطف خطير جدا فالمواطنون كانوا يتأملون بالانتخابات الأخيرة أن تكون حلاً لكنه بات واضحاً بأنها لعبة فقد جرت تحت الوطأة الحكومية بكل مفاصلها وشهدت تزويراً لم يحدث في التاريخ وهي لا تهمنا إطلاقا.

وأضاف بأن الانتخابات أثبتت بأنها لن تكون حلاً لمشاكل العراق أبداً لأن المتسلطة على رقاب الناس هي حكومة طائفية تعمل تحت إدارة الحكومة الإيرانية ودفة الحكومة في البلد تدار بجهاتها الأمنية وبكل جوانبها بأياد إيرانية. وأوضح بأن العراق الآن في أزمة والعملية السياسية برمتها هي عملية هزيلة سخيفة ونحن في هذا الوقت لن نصل إلى أمان في بلدنا بهذا الأسلوب المقيت ولكن نحتاج إلى نهضة عراقية كاملة.

وأفاد الشيخ رافع الرفاعي بأنه لم يعترف بالمالكي حتى يتبرأ منه اليوم مشيراً بأنه ما بالك بإنسان يوجه الجيش والطائرات لقصف المستشفيات ودوائر الدفاع المدني في مدن آمنة فهو يدعي أنه يحارب الإرهاب وإذا كان هناك إرهاب حقيقي في العراق فهو المالكي ومليشياته التي تقتل على الهوية وتنتهك الأعراض وتحرق المنازل.

وقال يؤسفني ويمزق قلبي صمت العالم الإسلامي ونحن نمر بهذه الظروف فالعراقيون في كل يوم يذبحون من الوريد إلى الوريد بهذه اليد الطائفية المقيتة، مضيفا بأنه لم يلتفت إلينا أحد فأذناب المالكي أصبحوا يعايرونا بالإرهابيين وليس لنا عون إلا بالله.

وكشف الرفاعي بأن المليشيات التي أرسلها المالكي لتقاتل في سورية هم أفراد في الجيش إضافة إلى حزب الله تنظيم العراق، وقوات بدر، وأبو الفضل العباس، وهذه المجاميع الكبيرة التي ذهبت إلى سورية بأمر نوري المالكي.

واعتبر الرفاعي المالكي بالجندي حسب تعبير قاسم سليماني الذي يقول له»أنت لست بقائد أنت تنفذ ما يقرره إمام دولة الفقيه»مضيفاً بأنه للأسف إن العراق تقوده هذه العقلية المتخلفة التي تستعرض وتعمل مواكب العزاء في شوارع بغداد عند مقتل أحد أفرادها في سورية.

وذكر بأن مليشيات المالكي قد قامت بحرق مسجده ومنزله واختطاف ابنه وقتل اثنين من أشقائه مشدداً على أنهم صابرون في مواجهة إرهاب الدولة الطائفية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي