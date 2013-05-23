إيفاد 40 عالماً أزهرياً لنشر الثقافة الإسلامية بدول العالم خلال شهر رمضان

وافق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على إرسال 40 عالماً أزهرياً لنشر الثقافة الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك إلى دول العالم.

وقال الشيخ على عبد الباقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك رغبة قوية من دول العالم والأقليات الإسلامية على الاستعانة بعلماء الأزهر لنشر الثقافة الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن القرار تضمن ابتعاث كل من الشيخ يوسف محمد يوسف أبوزيد من منطقة الجيزة والشيخ عبد الحى كامل محمد من منطقة المنوفية إلى جامع باريس الكبير بفرنسا.

وإيفاد الشيخ محمود عبد التواب سيد محمد منطقة بنى سويف إلى المركز الإسلامى بأستويا بإيطاليا والشيخ صلاح على محمود الشربينى منطقة الشرقية إلى المركز الثقافى الإسلامى بفوندى ولاية لتينا بإيطاليا، وإيفاد الشيخ عبد الفتاح محمد عصران على منطقة سوهاج إلى جمعية الرحمة الإسلامية ببورجس أسبانيا وإيفاد كل من الشيخ محمد عبدالصمد محمد شعبان منطقة الغربية والشيخ طايع محمد الأمين منطقة الأقصر والشيخ محمود محمد عز قابيل منطقة الغربية والشيخ فتحى محمد حسن النقيب منطقة الجيزة والشيخ محمد عبدالرحيم السيد سالم المراكبى منطقة المنوفية ورضا يوسف محمد يوسف منطقة الشرقية والشيخ عادل معوض عبدالعزيز منطقة بنى سويف والشيخ أسامة فرحات محمد إبراهيم منطقة الإسكندرية والشيخ عبد الناصر فكرى محمد الشقيفى منطقة الجيزة والشيخ نصر البدرى بغدادى منطقة سوهاج والشيخ عنتر عطية محمد عثمان منطقة كفر الشيخ والشيخ محمد حلمى عبدالسلام منطقة الجيزة والشيخ حامد حامد محمد عيسى منطقة الغربية والشيخ محمد على عبدالعاطى منطقة الشرقية والشيخ شعبان محمد محمود أبوعامر منطقة مطروح إلى اتحاد الجمعيات الإسلامية بإسبانيا.

كما تمت الموافقة على إيفاد الشيخ صديق ابراهيم صديق منطقة الغربية إلى الاتحاد الإسلامى بيونشوينج بالسويد والشيخ محمد أحمد سلطان محمد منطقة بنى سويف إلى المركز الإسلامى بجنيف بسويسرا والشيخ محروس عبدالمنعم محمد منطقة الغربية إلى مؤسسة الهلال باوراديا برومانيا، وكل من الشيخ زكريا عبد الحى محمد على منطقة الفيوم والشيخ عبداللاه عبدالحميد محمد خلف منطقة سوهاج إلى هيئة مسلمى المجر.

كما تمت الموافقة على إيفاد الشيخ حامد رياض عبدالعاطى مسعود منطقة البحيرة الى الجمعية الثقافية الإسلامية بمدينة كيبيك بكندا، والشيخ على مصطفى محمود محمد منطقة سوهاج إلى جمعية الصديق بأستراليا، والشيخ رمضان سعد اسماعيل حشاد منطقة الغربية الى اتحاد المسلمين الكوريين بكوريا الجنوبية، والشيخ شعبان السعيد إبراهيم عنوس منطقة الغربية إلى وزارة الشئون الدينية ببروناى، والشيخ محمد أبو الفضل محمد سلامة منطقة الغربية إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بكمبوديا.

كما تمت الموافقة على ايفاد الشيخ محمد محمدعلى فرج منطقةكفر الشيخ والشيخ عارف عبدالعظيم عبدالحافظ منطقة المنوفيه إلى بورندى، وإيفاد الشيخ عبده عبدالعال عبد الفتاح منطقة سوهاج إلى الجالية الإسلامية بالكونغو برازافيل وإيفاد كل من الشيخ نعمان عبداللطيف صالح البيه منطقة الغربية والشيخ أبوزيد سعد حسن حجر منطقة الغربية إلى نقابة القران الكريم بكيب تاون والشيخ اسماعيل عبد العظيم احمد فرحات منطقة المنوفية إلى مسجد القدس بكيب تاون جنوب إفريقيا وإيفاد كل من الشيخ محمد نجيب مخلوف العجمى منطقة الغربية والشيخ عبدالله يوسف خليل المسير منطقة المنوفية إلى المجلس الوطنى الإسلامى بليبيريا وكل من الشيخ حسن عبد الباقى حسن عمران منطقة القليوبية والشيخ محمد عبد الكريم إبراهيم منصور منطقة الغربية إلى جمعية الرحيم للإخوة الإسلامية بليبيريا.