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ميدو: لا نريد ضم أحمد الشناوي

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ميدو: لا نريد ضم أحمد الشناوي ميدو: لا نريد ضم أحمد الشناوي

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك أنه لا يريد التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى المصري في الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد اشارت إلى اقتراب الزمالك من التعاقد مع الشناوي الذي خاض تجربة سابقة على سبيل الإعارة في النادي الأبيض.

وقال ميدو لقناة (الحياة) "الشناوي ليس ضمن الأسماء التي نريد ضمها، لا نحتاج أصلا لحارس مرمى".

وتابع "نؤمن أن لدينا عبد الواحد السيد وهو الحارس الأساسي للفريق لموسم إضافي مقبل على الأقل".

وأكمل "الشناوي كان يريد اللعب أساسيا في تجربته الأولى، وهذا غير مطروح الآن أيضا".

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