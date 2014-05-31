«فانوس السيسي» أحدث تقاليع رمضان 2014: صنع بالصين وسعره 60 جنيهًا

تعتبر فوانيس رمضان الزاهية بألوانها تقليدًا ذاع صيته فى كثير من الأماكن ترحيبا بالشهر الفضيل، وفى مصر بعد ثورة 30 يونيو، اتخذت الفوانيس طابعا سياسيا مختلفا من ناحية الألوان والأشكال، بعد أن ارتفع صوت السياسة فوق جو المناسبة، وذلك بحسب صحيفة «القدس العربي».

وقال تقرير للصحيفة إنه انتشرت فى شوارع القاهرة، العديد من أشكال الفوانيس، التى تعكس المرحلة الراهنة، حيث ظهرت فوانيس «السيسى»، لتعبر عن حب المصريين للرئيس الجديد، بعد اكتساحه الانتخابات الرئاسية.

ويقول علاء، بائع الفوانيس بوسط البلد،: «الفانوس طرح بالأسواق منذ أسبوعين ومصنوع بالصين، وسعره 60 جنيها».

وأضاف، أن «الأطفال عندما يشترون الفانوس يقولون بعض التعليقات» منها: «السيسى قلب الأسد».