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القوات المسلحة والحماية المدنية بالقليوبية يسيطران علي حريق ثلاجة تصدير الحاصلات الزراعية

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القوات المسلحة والحماية المدنية بالقليوبية يسيطران علي حريق ثلاجة تصدير الحاصلات الزراعية القوات المسلحة والحماية المدنية بالقليوبية يسيطران علي حريق ثلاجة تصدير الحاصلات الزراعية

ارشيفية

تمكنت اجهزة القوات المسلحة بالتعاون مع اجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة علي حريق ثلاجة تصدير الحاصلات الزراعية بقرية عرب أبوالغيط بالقناطر الخيرية والذي إستمر 6 ساعات كاملة واسفر عن إحتراق الثلاجة وإلتهام 4 منازل مجاورة .

من جانبه قال العقيد محمد عبد الواحد حجازي المستشار العسكري لمحافظ القليوبية، أن القوات المسلحة دفعت بثلاث سيارات إطفاء تحتوي على مياه رغوية للسيطرة على النيران التي شبت بثلاجة تصدير الفاكهة بقرية ابو الغيط بالقناطر الخيرية بعد فشل قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على النيران .

واكد المستشار العسكري علي أن ثلاجة تصدير الفاكهة تحتوي على مواد فوم وبلاستيك لذلك تمكنت قوات الإطفاء بالقوات المسلحة من السيطرة عليها بعد التهام النيران ل 4 منازل.

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