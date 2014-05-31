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نائب رئيس وزراء تركيا: أردوغان سيترشح لمنصب الرئيس.. و” جول ” سيدعمه

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نائب رئيس وزراء تركيا: أردوغان سيترشح لمنصب الرئيس.. و” جول ” سيدعمه نائب رئيس وزراء تركيا: أردوغان سيترشح لمنصب الرئيس.. و” جول ” سيدعمه

قال بولند أرينج، نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم التركية، إن «هناك اتجاها لدى حزب العدالة والتنمية الحاكم لإعلان اسم مرشحه للانتخابات الرئاسية منتصف الشهر المقبل».

وأوضح «أرينج»، في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية القطرية: «كنا قد أعلنا سلفا أننا سنعلن اسم مرشحنا في منتصف مايو الجاري، لكننا فضلنا تأجيل هذا الإعلان».

وأضاف أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، «يجري مشاورات الآن مع المسؤولين والشخصيات والجهات المختلفة، ويبدو أنه سيترشح لهذا المنصب».

ومضى قائلا: «القناعة الغالبة في تركيا تتيح له هذا الترشح، وأعتقد أن رئيس الجمهورية الحالي عبد الله جول سيحترم هذا القرار وسيدعمه».

ولفت «أرينج»، إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية ينص على التقدم بالترشح بين 29 يونيو، وحتى 4 يوليو، على أن تقام الانتخابات في 10 أغسطس، على أن تكون جولة الإعادة في الـ24 من نفس الشهر.

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