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"الصيادلة": إقرار مشروع الكادر خلال 90 يوما من مناقشته بالشورى

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"الصيادلة": إقرار مشروع الكادر خلال 90 يوما من مناقشته بالشورى "الصيادلة": إقرار مشروع الكادر خلال 90 يوما من مناقشته بالشورى

أعلن الدكتور عبد الغفار صالحين وكيل النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، أنه ستتم مناقشة مشروع قانون كادر المهن الطبية من حيث المبدأ بالجلسة العامة بمجلس الشورى يوم الأحد المقبل الموافق 26 مايو.

وأكد صالحين فى بيان له اليوم الخميس، أن التشريع المقدم من لجنة الصحة للجنة العامة بمجلس الشورى يحافظ على حقوق الصيادلة بصورة كاملة، مضيفا أن الخطوة التالية ستكون مناقشة لجنة الصحة للقانون مادة مادة ثم مناقشة كافة البنود فى الجلسة العامة على أن يبدأ التطبيق الفعلى للكادر بعد إقرار القانون بـ90 يوما حسب اقتراح لجنة الصحة.

ودعا صالحين النقباء الفرعيين للصيادلة إلى التواصل مع النواب فى محافظاتهم، من أجل أن يصدر القانون فى النهاية بصورة جيدة.

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مصر 365