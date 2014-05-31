"الصحة": 11 مصابًا بالملاريا فى أسوان.. وتؤكد: حالاتهم مستقرة

أكدت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الجمعة، أن عدد الحالات التى تأكد إصابتها بمرض الملاريا بلغ 11 حالة، وجميعها حالات مستقرة، ويتم تلقيها العلاج اللازم بمستشفى حميات إدفو بمحافظة أسوان ومتوقع خروجها بدءاً من غد وخلال الأسبوع المقبل.

وقامت وزارة الصحة والسكان بإرسال فريق وقائى لمعاونة الفريق الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، كما تقوم بإجراءات التقصى الوبائى لسكان قرية العدوة التى ظهرت بها الحالات المصابة حيث يتم مناظرتهم وأخذ عينات دم منهم لفحصها.

وأوضحت الوزارة أنه تم حتى الآن مناظرة وفحص 561 شخصًا من القرية كإجراء وقائى، ويقوم أيضا الفريق الوقائى باتخاذ إجراءات جمع البعوض وتصنيفه وفحصه، هذا بالإضافة إلى رش أماكن تواجد اليرقات وكذلك رش البعوض فى القرية وجارى متابعة الموقف الوبائى.