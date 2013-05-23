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"أبو عميرة": باسم يوسف رفض دعوتى للظهور على شاشة التليفزيون المصرى

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"أبو عميرة": باسم يوسف رفض دعوتى للظهور على شاشة التليفزيون المصرى "أبو عميرة": باسم يوسف رفض دعوتى للظهور على شاشة التليفزيون المصرى

كشف المخرج شكرى أبو عميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن رفض الإعلامى باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج" لدعوته بالظهور على شاشة التليفزيون المصرى.

وأضاف "أبو عميرة" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، قائلا: "وجهت الدعوة إلى الإعلامى باسم يوسف وزميله يوسف الحسينى للظهور على شاشة التليفزيون المصرى، والتحدث كيفما أرادا، إلا أنهما رفضا تلبية الدعوة".

وأشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى أن صلاح عبد المقصود وزير الإعلام ينتهج سياسة خاصة فى التعامل مع معارضى النظام الحاكم، وهى إتاحة الفرصة أمامهم للظهور على شاشة تليفزيون الدولة، واستعراض وجهة نظرهم لكى يستطيع المشاهد المصرى التعرف على وجهتى النظر، الرأى والرأى الآخر، وهو ما ظهر جليا فى ظهور رموز المعارضة على شاشة التليفزيون مؤخرا، وكان على رأسهم حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب القوية، والكاتب الصحفى عبد الله السناوى.

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مصر 365

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