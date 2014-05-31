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«طرق دبي» تطلق تطبيقاً ذكياً يعايش اختبارات رخصة القيادة

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«طرق دبي» تطلق تطبيقاً ذكياً يعايش اختبارات رخصة القيادة «طرق دبي» تطلق تطبيقاً ذكياً يعايش اختبارات رخصة القيادة

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات خدمة فحص المعرفة التجريبي المجاني للمتقدمين للحصول على رخصة القيادة، عبر حزمة التطبيقات الذكية عبر الهاتف في نظام التطبيق RTA DUBAI ، وذلك في إطار جهودها الحثيثة في تسخير التكنولوجيا لخدمة عملائها، ودعم توجهات مبادرة برنامج الذكية في إمارة دبي.

وقال حسين الصفار، مدير إدارة تدريب وتأهيل السائقين بمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن الحصول على رخصة قيادة لم يعد رفاهية بل ضرورة حياتية يمليها علينا العمل ومتطلبات الرزق، لذلك كان مهماً أن نضيف هذه الخدمة، إلى قائمة نظام التطبيق الذكي لخدمات الهيئة RTA DUBAI كي نزيل عن عملائنا الإحساس بالارتباك عند خطوات الحصول على رخصة قيادة عند الاختبار المباشر، عن طريق تقديم صورة مقربة من الاختبارات التي تنتظر طالب الحصول على رخصة قيادة، الأمر الذي استقطب أكثر من 107 آلاف مستخدم خلال أقل من شهرين.

وأضاف الصفـّار: يمكن استخدام هذا التطبيق الذكي على الهواتف الذكية IPHONES & ANDROID ، وتبدأ الخطوات بتنزيل التطبيق على الموبايل، ثم اختيار اللغة التي تناسب الطالب ( العربية والإنجليزية والأوردية )، يليه اختيار فئة سائقي المركبات، ثم اختيار تمرين فحص المعرفة، ثم قراءة التعليمات، يليها فئة المركبة (الخفيفة، الشاحنات والحافلات الثقيلة، الدراجات النارية، الحافلات الخفيفة)، بعدها يبدأ الاختبار وهو عبارة عن 35 سؤالاً يتضمن كل سؤال ثلاثة خيارات من الإجابات، موضحاً أن الطالب يحصل على نتيجة إجاباته الصحيحة منها والخاطئة، وأن مدة الاختبار 30 دقيقة تظهر كمؤشر على شاشة التطبيق.

أهداف

 

أكد حسين الصفار، مدير إدارة تدريب وتأهيل السائقين بمؤسسة الترخيص في الهيئة أن خدمة فحص المعرفة التجريبي المجاني عن طريق استخدام تطبيق RTA DUBAI يتضمن عدة أهداف أهمها دعم مبادرة برنامج الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إضافة إلى تمكين المتدربين من وسيلة أو أداة أخرى للتعرف على اختبار فحص المعرفة الخاص بالهيئة.

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