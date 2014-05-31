«نسائية كهرباء دبي» منصة تبرز إبداعات الموظفات

أكد سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة تولي المرأة كل الاهتمام وتوفر لها جميع الإمكانيات اللازمة من أجل تعزيز مسيرتها في العطاء والتنمية والتطوير، وهو ما يتضح جلياً من خلال دعم قيادتنا الرشيدة للمرأة في مختلف المجالات وتبوأها أعلى المراتب في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف إن هيئة كهرباء ومياه دبي عملت جاهدة على إدراج اللجنة النسائية ضمن خططها، لأن تمكين الموظفة اجتماعياً وتحسين بيئة عملها من شأنه تعزيز الولاء والرضا الوظيفي وإسعادهن على كل المستويات، لافتاً إلى أن الهدف من هذه المبادرة تطوير مواهب الموظفات وصقل معارفهن ومهاراتهن، وتوفير منصة مثالية تبرز فيها الموظفات إنجازاتهن ونجاحهن كل في مجالها، وقد دأبت الهيئة على دعم موظفاتها وزيادة مشاركتهن في اتخاذ القرارات الأساسية للهيئة، حيث بتن يتبوأن مناصب قيادية في الهيئة في المجالات الإدارية والفنية.

رؤية

وتم تأسيس اللجنة النسائية في يناير 2010، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تفعيل دور المرأة، حيث تبنت اللجنة النسائية نهجاً متكاملاً عملت من خلاله على استكشاف مختلف الجوانب التي تهم المرأة كالتطور الذاتي، النفسي، المهني، التعليمي، الصحي والأسري والاستدامة البيئية، وترجمتها إلى خطط وبرامج تتواءم مع نطاق عمل اللجنة وأهدافها بغرض تنمية مهاراتها الشخصية والحياتية ليتسنى لها التعامل مع مختلف التحديات والاستفادة من الفرص المتوفرة في فترة ما بعد التمكين، حيث تقتدي اللجنة بمقولة سموه في كتاب «ومضات من فكر»: «وظيفتنا توفير بيئة لإطلاق قدرات المرأة، بيئة تحفظ لها كرامتها وأنوثتها، وتساعدها في تحقيق التوازن في حياتها، وتقدر مواهبها وطاقاتها، وبالمقابل أنا متأكد أنها ستصنع لنا المعجزات. نحن تجاوزنا مرحلة تمكين المرأة. نحن نمكن المجتمع عن طريق المرأة».

ومن جانبها قالت خولة المهيري رئيسة اللجنة النسائية بالهيئة إن ثمار نجاحنا اليوم هي بفضل من الله تعالى وبدعم من القيادة العليا في الاستثمار باستراتيجية تعتمد على الالتزام الداخلي لفريق عمل اللجنة بتقديم كل الجهود اللازمة والتي من شأنها تعزيز ثقة المرأة والارتقاء بها من خلال تنظيم مختلف البرامج والأنشطة الإبداعية والتوعوية ذات القيمة المضافة والتي نعمل من خلالها على تنمية قدراتها ومهاراتها، والتي لا يقتصر مردودها الإيجابي على الهيئة فحسب، بل يظهر أثرها جلياً في تمكين المجتمع من خلال المرأة.

وتهدف اللجنة من خلال عملها إلى المساهمة في دعم وتمكين المرأة العاملة في الهيئة لبناء قدراتها وتعزيز دورها ومشاركتها الفعّالة في كل المجالات، وتأسيس منصة مشتركة لتعزيز التفاعل الإيجابي والتواصل بين موظفات الهيئة، والعمل على نشر الوعي بأهمية تحقيق التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية الخاصة بهن. والمساهمة في إبراز صورة إيجابية عن الهيئة في مجال دعم المرأة وتمكين المجتمع من خلالها.

خطط مستقبلية

تعمل اللجنة النسائية على توسيع نطاق عملها من خلال العديد من المبادرات والبرامج المتنوعة في محتواها لتغطي جميع المجالات الإدارية والمهنية للموظفات العاملات في الهيئة بغية تطوير مهاراتهن وقدراتهن، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفع الكفاءة والقدرة الإنتاجية لهن والرضا الوظيفي، و كذلك تعزيز التعاون والشراكة مع الجمعيات النسائية بالإضافة إلى العمل البناء والمتواصل والتنسيق مع اللجان النسائية في الدوائر الحكومية الأخرى.