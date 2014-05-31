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دعوة للتعرف على جثة مجهولة

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دعوة للتعرف على جثة مجهولة دعوة للتعرف على جثة مجهولة

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الصورة المنشورة ، والذي وافته المنية يوم الخميس الماضي حيث تلقى مركز شرطة الموانئ بلاغاً يفيد بوجود حالة غرق في منطقة الشاطئ المفتوح، وبانتقال الدوريات الأمنية وجدوا الرجل قد فارق الحياة وهو مجهول الهوية ويحتمل ان يكون من إحدى الجنسيات الآسيوية في العقد الثالث من العمر (حنطي البشرة، متوسط الطول، متوسط الشعر، كان يرتدي شورت سباحة ازرق اللون) ، وتم نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، ومنذ ذلك التاريخ لم يراجع أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

 ودعا المقدم عبد الله المزيود مدير مركز شرطة الموانئ، أفراد الجمهور للتعرف على الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عنها يمكنه الاتصال بمركز شرطة الموانئ، أو بادارة مركز القيادة والسيطرة بشرطة دبي، على أرقام الهواتف التالية : مركز الاتصال (901) او مركز شرطة الموانئ 3459999 ـ04

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