تجربة التعيين الفوري في شرطة دبي نحو التعميم

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن أولوية التعيين في وظائفها لمن لا يمتلك مصدر دخل، وأنها تسعى للرد على المتقدمين للالتحاق بالعمل بها، في غضون ساعات قليلة، لافتة إلى أنه تم تعيين ما يقارب من 50 شخصاً خلال معرض التوظيف الأخير، واليوم المفتوح، بالتعاون مع «تنمية».

العميد أحمد رفيع مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، قال إن شرطة دبي تلقت العديد من رسائل الشكر والثناء من أولياء أمور وشباب، تمكنوا من الحصول على وظيفة في شرطة دبي، في غضون ساعتين فقط، وأتموا فعلياً إجراءات التعيين بعدما حصلوا على دورة تدريبية قبل النزول إلى الميدان، لافتاً إلى أن أولوية التعيين لمن لا يمتلك مصدر دخل، وأن الراغبين في تحسين مستواهم الوظيفي عبر الانتقال إلى وظيفة أخرى يمكنهم التسجيل والانتظار.

سرعة التعيين

ونوه العميد رفيع بأن مبادرة التوظيف الفوري التي أطلقتها شرطة دبي عبر معرض الوظائف للمواطنين 2014، وعبر اليوم المفتوح للمواطنين من الذكور، أسهمت في رفع نسب الإقبال على العمل في شرطة دبي من قبل الشباب المواطن، وبخاصة من خريجي الثانوية العامة، الذين أشادوا بسرعة التعيين وتحديد مسار المستقبل لديهم في وقت قياسي، مؤكداً أن شرطة دبي جهة أمنية تذلل الصعاب أمام الشباب المواطنين.

ولفت العميد رفيع إلى أن بعض الشباب أبدوا رغبة كبيرة في الالتحاق بالعمل في شرطة دبي، لكن بعضهم كانوا يعانون من الوزن الزائد، وطالبوا بفرصة جديدة بعد إنقاص أوزانهم، وبالفعل تم منحهم مهلة ثلاثة شهور، وإعادة الاختبارات مرة أخرى، مشيراً إلى أن بعض الشباب تورطوا في قضايا مشاجرات منعتهم من الحصول على شهادة حسن سير وسلوك، ولم يتمكنوا من الالتحاق بالعمل.

وظائف شاغرة

وقال العميد رفيع إن شرطة دبي توفر حالياً 200 وظيفة شاغرة للشباب من المواطنين الذكور، وإنه يتم استقبال طلبات الراغبين في العمل على مدار العام وحتى شغل جميع الوظائف المتاحة، كذلك عملت شرطة دبي على إدماج وإلحاق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل ومنهم من ينزل إلى الميدان طبقاً لنوع الإعاقة.

وتابع أن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» تسعى إلى تعميم مبادرة شرطة دبي في التوظيف الفوري على بقية المؤسسات والهيئات عبر وضع آلية محددة تمكن من سرعة الرد على المتقدمين للوظائف لوقت محدد سلفاً ليتمكن الشباب من الحصول على رد سريع في طلباتهم.

ونوه بأن سرعة التوظيف في شرطة دبي يخضع لتوفر العديد من الشروط والمستندات، وأن توفرها يسهل عملية التوظيف بنسبة 50%، وتبقى الاختبارات النفسية والجسمانية، التي تم حلها عبر نماذج تم تصميمها لتناسب السرعة في الإنجاز، كما تم تحضير لجنة للمقابلات من مختلف الإدارات في شرطة دبي، وهو الأمر الذي أسهم في إتمام كل الإجراءات في مكان واحد.