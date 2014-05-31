مسابقة أجمل حقيبة حلويات بمناسبة احتفالات حق الليلة

تنظم مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي مسابقة «أجمل حقيبة حلويات» لجميع فئات الأطفال في الدولة وذلك ضمن فعاليات النصف من شعبان «حق الليلة» في مقر مدينة الطفل يوم الجمعة 13 يونيوالمقبل من الساعة الرابعة إلى السابعة مساء.

وأوضحت شيخة الرئيسي، رئيس مدينة الطفل بالإنابة، أن المسابقة تهدف إلى خلق روح الإبداع بين الأطفال مع ترسيخ الوعي فيهم عن تراث وثقافة الإمارات والعرب.

وقالت :إن فريقنا سيقوم باختيار أفضل فكرة ، فريدة من نوعها ومميزة ذات طابع تراثي، حيث يجب أن يتم تسليم المشاركات يوم الأحد الموافق 08 يونيو 2014 في مقر المدينة، كما يكرم الفائزون يوم الجمعة خلال فعاليات حق الليلة.