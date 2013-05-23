منسق عام مؤتمر محور القناة: مؤتمر اليوم يناقش التصميمات الهندسية للمشروع

أكد المهندس جابر رحيمة، المنسق العام لمؤتمر مشروع محور قناة السويس، أن مؤتمر اليوم ليس له علاقة بقانون المشروع الجارى عرضه على مجلس الشورى، ويعد محل جدل بين تيارات مختلفة.

وقال رحيمة فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن مؤتمر اليوم يناقش التصميمات الهندسية للمشروع، وسبل تفعيل المخطط العام من إقامة المشروعات الخدمية بالميناء المحورى.

وشدد على ضرورة الاتفاق على إقامة عدد من المحطات اللوجستية التى تخدم السفن على ضفتى القناة، لتنمية موارد قناة السويس، وحتى تكون المنطقة جاذبة للاستثمار العالمى، وأكد ضرورة إبعاد ذلك عن أية خلافات سياسية.

جاء ذلك ردا على تنظيم ثلاثة ناشطين وقفة احتجاجية أمام مقر عقد المؤتمر بالهيئة العامة لميناء بورسعيد اعتراضا على عمل قانون خاص بالمنطقة، معتبرين ذلك بمثابة فصل المنطقة قانونيا عن الدولة المصرية.