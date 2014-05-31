ليلى علوي تختار وائل جسّار لأداء جنريك مسلسلها في رمضان

وقع اختيار الفنّانة ليلى علوي على المطرب اللّبناني وائل جسّار لغناء جنريك مسلسلها "شمس"، الذي سيُعرض في شهر رمضان، ليكون العمل الثاني لوائل الذي يُشارك في أداء الجنريك الخاصّ به، بعد مشاركته في مسلسل "عجائب القصص في القرآن" للنّجم المصري يحيى الفخراني.

الأغنية هي من تأليف الشّاعر المصري نبيل خلف، ومن ألحان خالد داغر، ومن توزيع مصطفى داغر. وقد تمّ تسجيل الأغنية في أحد الستوديوهات بمدينة دبي، حيث يُقيم المطرب اللبناني.

أمّا مسلسل "شمس" فهو من تأليف علاء حسن، ويشارك في بطولته إلى جانب ليلى علوي كل من الفنانين: جميل راتب، وسميرة عبد العزيز، وهاني عادل، وناصر سيف، وحسام شعبان، وهو من إخراج خالد الحجر؛ والإنتاج لشركة "كنج توت".

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