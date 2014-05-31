سعد المجرّد يلتقي جمهوره بـ"موروكو مول"

أعلنت القناة الرّسمية لـ"مومو" على اليوتيوب، أحد أشّهر المذيعين في المغرب، عن حفل جماهيري للفنّان الشّاب سعد المجرّد، يوم 21 حزيران/ يونيو من الشهر المقبل بـ"موروكومول" الدّار البيضاء.



وتجدر الإشارة إلى أنّ مومو وسعد المجرّد تربطهما علاقة صداقة قوّية، قد أكداها مراراً في تصريحاتهما، وعبر فيديوهات فكاهيّة كثيرة، من بينها فيديو رقصة أغنية سعد بعنوان "انتي"، التّي لاقت نجاحاً منقطع النّظير.

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