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سعد المجرّد يلتقي جمهوره بـ"موروكو مول"

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سعد المجرّد يلتقي جمهوره بـ"موروكو مول" سعد المجرّد يلتقي جمهوره بـ"موروكو مول"

السبت 31-05-2014 11:37

أعلنت القناة الرّسمية لـ"مومو" على اليوتيوب، أحد أشّهر المذيعين في المغرب، عن حفل جماهيري للفنّان الشّاب سعد المجرّد، يوم 21 حزيران/ يونيو من الشهر المقبل بـ"موروكومول" الدّار البيضاء.
 

وتجدر الإشارة إلى أنّ مومو وسعد المجرّد تربطهما علاقة صداقة قوّية، قد أكداها مراراً في تصريحاتهما، وعبر فيديوهات فكاهيّة كثيرة، من بينها رقصة أغنية سعد بعنوان "انتي"، التّي لاقت نجاحاً منقطع النّظير.

 

 

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