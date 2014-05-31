كايت ميدلتون تثير غضب الملكة بسبب فساتينها الفاضحة

أثارت دوقة كامبريدج Kate Middleton غضب الملكة Elizabeth بسبب الصور الجريئة التي نشرت لها خلال زيارتها لأستراليا مع زوجها الأمير William، خصوصاً بعد تطاير فستانها فور نزولها من طائرة الهليكوبتر.



وبالرغم من عدم صدور أي بيان رسمي عن العائلة الملكية، إلا أن الملكة Elizabeth أعربت عن إنزعاجها من هذا الأمر، خصوصاً أنها طلبت من الدوقة سابقاً الإحتشام في إطلالاتها.



لا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها Kate Middleton لمواقف محرجة بسبب فساتينها، لكنها من الآن وصاعداً نأمل أن تكون أكثر حذراً.