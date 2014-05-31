أخبار عاجلة

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كايت ميدلتون تثير غضب الملكة بسبب فساتينها الفاضحة

Google+ Print

السبت 31-05-2014 09:15

أثارت دوقة كامبريدج Kate Middleton غضب الملكة Elizabeth بسبب الصور الجريئة التي نشرت لها خلال زيارتها لأستراليا مع زوجها الأمير William، خصوصاً بعد تطاير فستانها فور نزولها من طائرة الهليكوبتر.


وبالرغم من عدم صدور أي بيان رسمي عن العائلة الملكية، إلا أن الملكة Elizabeth أعربت عن إنزعاجها من هذا الأمر، خصوصاً أنها طلبت من الدوقة سابقاً الإحتشام في إطلالاتها.


لا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها Kate Middleton لمواقف محرجة بسبب فساتينها، لكنها من الآن وصاعداً نأمل أن تكون أكثر حذراً.

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي