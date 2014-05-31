سفراء حلف «الناتو» وروسيا يبحثون الإثنين الأوضاع في أوكرانيا

يجتمع سفراء الدول الأعضاء في حلف «الناتو» البالغ عددهم 28 دولة مع نظيرهم الروسي في بروكسل، الإثنين المقبل، حسبما قال أندرس فوج راسموسين، الأمين العام للحلف أمام الجمعية البرلمانية لـ«الناتو» في فيلنيوس.

وقال مسؤول في الحلف طلب عدم نشر اسمه، «من المتوقع ان يناقش السفراء الوضع الأمني داخل وحول أوكرانيا».

وسيكون هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ أن قرر الحلف في مارس الماضي وقف جميع أشكال التعاون العملي مع موسكو بسبب الأزمة في أوكرانيا. وفي ذلك الوقت، قرر الحلف ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية الحوار السياسي مع روسيا حول أوكرانيا.