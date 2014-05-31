«المرصد السوري»: «داعش» يخطف حوالى 200 كردي في شمال سوريا

خطف عناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» حوالى مئتي مواطن كردي من بلدة في ريف حلب في شمال سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.

وقال «المرصد» في بريد الكتروني إن «مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام خطفوا يوم أمس (الخميس) ما لا يقل عن 193 مواطنا كرديا تتراوح أعمارهم بين 17 و70 عاماً من بلدة قباسين في ريف مدينة الباب في محافظة حلب».

وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن «أسباب الخطف مجهولة، لكن مثل هذه الأعمال تتكرر في المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية»، مشيرا إلى أن السبب «قد يكون لطلب فدية، او لاتهام المعتقلين بانهم موالون لتنظيم كردي معين، او لمخالفتهم شريعة الإسلام».