أبو مرزوق: إعلان حكومة التوافق الوطني منتصف الأسبوع المقبل

توقع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” ومسئول ملف المصالحة موسى أبو مرزوق، أن يعلن الرئيس محمود عباس عن تشكيلة حكومة التوافق الوطني الفلسطينية منتصف الأسبوع المقبل.

وأشار أبو مرزوق في تصريحات صحفية على هامش لقائه بالوجهاء والفصائل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة مساء اليوم الى أن الإعلان عن تشكيل الحكومة سيكون الاثنين أو الثلاثاء.

وأضاف أنه سيتم تجاوز الخلافات مع حركة فتح على وزير الخارجية ورغبة الرئيس محمود عباس إلغاء وزارة الأسرى.

واعتبر أن هناك إجماعا على رفض رياض المالكي لتولي منصب وزير الخارجية بسبب رفضه طلب مجلس الأمن وقف العدوان الاسرائيلي على غزة أواخر العام 2008.

وأضاف أنه في حال أصر الرئيس عباس على بقاء المالكي في منصبه فلن تعتبر حماس ذلك عقبة أمام استكمال الحكومة الخالية من أي برنامج سياسي.

وأكد أبو مرزوق أن حركة حماس لم توافق مطلقا على استمرار التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، مشيرا إلى أن الحركة وقعت على اتفاق يلغي التنسيق الأمني.