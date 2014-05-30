ضبط 30 مشتبها فيهم و29 مطلوبا و179 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

ضبط 30 من المشتبه فيهم ، علاوة على 29 مطلوبا وضبط وتحرير 179 مخالفة مرورية، جاء ذلك خلال الحملة الأمنية المكبرة التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها .

وأوضح مصدر أمنى أنه فى مجال توسيع دائرة الاشتباه الجنائى والسياسى تم ضبط 30 بنوع الاشتباه والتحرى وجارى فحصهم واستخلاص حالات الاشتباه ، وفى مجال جهود تنفيذ الأحكام تم ضبط 29 مطلوبا ، من بينهم ( 10 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى ، و( 10 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف ، و( 6 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الغرامات الجزئية ، و( 3 ) محكوما عليهم بالمخالفة.

ومن جهة أخرى ، وفى مجال جهود الحملة بالاشتراك مع إدارة المرور لضبط المخالفات المرورية بكافة أنواعها ، تم ضبط وتحرير ( 179 ) مخالفة مرورية متنوعة ، وتم إحالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.