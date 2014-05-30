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ضبط 30 مشتبها فيهم و29 مطلوبا و179 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

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ضبط 30 مشتبها فيهم و29 مطلوبا و179 مخالفة مرورية فى شمال سيناء ضبط 30 مشتبها فيهم و29 مطلوبا و179 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

حملة أمنية

ضبط 30 من المشتبه فيهم ، علاوة على 29 مطلوبا وضبط وتحرير 179 مخالفة مرورية، جاء ذلك خلال الحملة الأمنية المكبرة التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها .

وأوضح مصدر أمنى أنه فى مجال توسيع دائرة الاشتباه الجنائى والسياسى تم ضبط 30 بنوع الاشتباه والتحرى وجارى فحصهم واستخلاص حالات الاشتباه ، وفى مجال جهود تنفيذ الأحكام تم ضبط 29 مطلوبا ، من بينهم ( 10 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى ، و( 10 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف ، و( 6 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الغرامات الجزئية ، و( 3 ) محكوما عليهم بالمخالفة.

ومن جهة أخرى ، وفى مجال جهود الحملة بالاشتراك مع إدارة المرور لضبط المخالفات المرورية بكافة أنواعها ، تم ضبط وتحرير ( 179 ) مخالفة مرورية متنوعة ، وتم إحالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.

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