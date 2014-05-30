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مظاهرة بميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس للمطالبة ببناء الجيش والشرطة

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مظاهرة بميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس للمطالبة ببناء الجيش والشرطة مظاهرة بميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس للمطالبة ببناء الجيش والشرطة

ليبيا

تظاهر آلاف المواطنين الليبيين بميدان الشهداء بطرابلس للمطالبة بدعم الجيش والشرطة واستتباب الأمن في البلاد .

شارك في المظاهرة العديد من مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين إضافة إلى جموع غفيرة من أبناء مدينة طرابلس.

ودعا المتظاهرون إلي ضرورة التسريع بتفكيك التشكيلات غير الشرعية وتسليم أسلحتها للجيش الوطني بما يعجل الانتقال من الثورة الى بناء الدولة ومؤسساتها .

ورفع المشاركون في هذه المظاهرة رايات الاستقلال واللافتات والشعارات التي تؤكد على ضرورة بناء الجيش الوطني والشرطة والإسراع بانتخاب مؤتمر جديد يحقق تطلعات وآمال أبناء الوطن.

ودعا المتظاهرون إلى ضرورة إخلاء معسكرات الجيش من التشكيلات المسلحة غير المنضوية تحت أجهزة الدولة الرسمية في كافة المدن والقرى الليبية .

وأكدوا علي ضرورة دعم وحدات الجيش والشرطة بالإمكانيات والتجهيزات اللازمة لتمكينهم من القيام بدورهم في حفظ الأمن والاستقرار.

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