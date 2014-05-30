أكد د. عباس شومان، وكيل الأزهر والأمين العام لهيئة كبار العلماء، دعمه قرار وزير الأوقاف بشأن تجريد المساجد من أى لافتات لأى جماعات أو جمعيات، وتحذير "اﻷوقاف" لجماعة أنصار السنة من محاولة اختراق الأزهر والأوقاف.

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> وأكدت وزارة الأوقاف فى بيان لها، أن موقف وكيل اﻷزهر الشريف جاء تأكيدًا ومساندة لموقف الوزارة فى مواجهة محاولة جماعة أنصار السنة باختراق المؤسسة الدينية اﻷزهر الشريف ووزارة اﻷوقاف بمطبوعات فكرية، لنشر فكر هذه الجماعة بين أبناء اﻷزهر واﻷوقاف.

وكانت وزارة الأوقاف حذرت جماعة أنصار السنة من توزيع أى مجلات أو منشورات أو مطبوعات على الأئمة أو الوعاظ، ويأتى هذا التحذير بعد اطلاع وزير اﻷوقاف، اليوم الجمعة، على مجلة التوحيد التى تدعو للتبرع لدعم المليون نسخة من المجلة لتصل لكل خطيب من خطباء الأوقاف والأزهر الشريف على عنوانه، وبعد أن قامت باستغلال أحد مساجد الأوقاف للدعاية للمجلة، وكان الوزير يُصلّى به دون أن يشعر بوجوده أحد كعادته فى المتابعة، وقد تم إحالة إمام المسجد الشيخ محمود محمد إبراهيم توفيق إلى التحقيق.