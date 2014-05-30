أخبار عاجلة

تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا -
وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اﻷزهر يعلن دعمه لقرار "الأوقاف" بتجريد المساجد من لافتات الجمعيات

Google+ Print
اﻷزهر يعلن دعمه لقرار اﻷزهر يعلن دعمه لقرار "الأوقاف" بتجريد المساجد من لافتات الجمعيات

أكد د. عباس شومان، وكيل الأزهر والأمين العام لهيئة كبار العلماء، دعمه قرار وزير الأوقاف بشأن تجريد المساجد من أى لافتات لأى جماعات أو جمعيات، وتحذير "اﻷوقاف" لجماعة أنصار السنة من محاولة اختراق الأزهر والأوقاف.
> .
> وأكدت وزارة الأوقاف فى بيان لها، أن موقف وكيل اﻷزهر الشريف جاء تأكيدًا ومساندة لموقف الوزارة فى مواجهة محاولة جماعة أنصار السنة باختراق المؤسسة الدينية اﻷزهر الشريف ووزارة اﻷوقاف بمطبوعات فكرية، لنشر فكر هذه الجماعة بين أبناء اﻷزهر واﻷوقاف.

وكانت وزارة الأوقاف حذرت جماعة أنصار السنة من توزيع أى مجلات أو منشورات أو مطبوعات على الأئمة أو الوعاظ، ويأتى هذا التحذير بعد اطلاع وزير اﻷوقاف، اليوم الجمعة، على مجلة التوحيد التى تدعو للتبرع لدعم المليون نسخة من المجلة لتصل لكل خطيب من خطباء الأوقاف والأزهر الشريف على عنوانه، وبعد أن قامت باستغلال أحد مساجد الأوقاف للدعاية للمجلة، وكان الوزير يُصلّى به دون أن يشعر بوجوده أحد كعادته فى المتابعة، وقد تم إحالة إمام المسجد الشيخ محمود محمد إبراهيم توفيق إلى التحقيق.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365