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التعليم العالى تستعد لانطلاق امتحانات المعاهد الفنية غدا وسط إجراءات مشددة

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التعليم العالى تستعد لانطلاق امتحانات المعاهد الفنية غدا وسط إجراءات مشددة التعليم العالى تستعد لانطلاق امتحانات المعاهد الفنية غدا وسط إجراءات مشددة

أنهت وزارة التعليم العالى، استعداداتها لعقد امتحانات دبلومات المعاهد الفنية بتخصصاتها المختلفة بكل المحافظات، غدًا السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة.

واتخذت التجهيزات العديد من المراحل أهمها طبع الامتحانات ونقلها إلى الكنترولات بالمعاهد بالمحافظات، من جانبه أكد الدكتور أحمد فرحات، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، تجهيز معهد السياحة والفنادق بالمطرية كاستراحة لاستقبال المدرسين المشاركين فى عمليات التصحيح بالكنترول المركزى بالمطرية.

وأوضح فرحات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" تجهيز 10 غرف فندقية تضم 30 سريرًا ودعم الغرف بالمراوح وسبل الإعاشة، حرصًا على راحة المدرسين المشاركين فى أعمال التصحيح.

وتشديدا للإجراءات، قام قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى بتكليف 2 من أعضاء هيئات التدريس بكل معهد، بالإشراف على سير أعمال الامتحانات لضمان الانضباط وعملية المراقبة داخل اللجان، وإعداد تقرير يومى بها، وإرساله إلى الوزراة حول سير أعمال الامتحانات.

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