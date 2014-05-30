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تهانى الجبالى: سأطالب لجنة الانتخابات بإعلان نسبة مشاركة الشباب

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تهانى الجبالى: سأطالب لجنة الانتخابات بإعلان نسبة مشاركة الشباب تهانى الجبالى: سأطالب لجنة الانتخابات بإعلان نسبة مشاركة الشباب

قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إنه فور صدور نتائج انتخابات الرئاسة سوف تتجه رسميًا بطلب للجنة العليا لانتخابات الرئاسة لمطالبتها بالإعلان عن قائمة مفصلة حول عدد المشاركين من الشباب مابين سن 18 إلى 30 عامًا.

وتابعت تهانى خلال حوارها ببرنامج 90 دقيقة الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة المحور: "أطلب ذلك حتى نخرس كل الألسنة التى تتطاول على شباب وتتهمه بعدم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.. عيب لما نقول كدا وهم كانوا أبرز المشاركين".

وأضافت تهانى أن حمدين صباحى منى بهزيمة قاسية أمام منافسه المشير عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة بعد أن احتشد الشعب خلف الأخير نظرًا لدوره الوطنى فى 30 يونيو ورؤيته فى النهوض بالبلاد، واستطردت تهانى: "هل تعاقب الشعوب على اختيارها ومن حق حمدين وغيره أن يترشح ولكن عيب أن يشكك أحد فى انتخابات عنوانها كان غياب كل المزورين".

واستكملت تهانى: "الانتخابات كانت خالية من الزيت والسكر ولو كان هناك حالة تزوير واحدة لكان القمر الصناعى الأمريكى المعادى صورها وبثها للعالم كله.. والشعب المصرى خرج لاختيار رئيسه بكامل إرادته".
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