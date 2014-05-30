الإسماعيلى يرفض عرض مباريات كأس العالم في ملعبه

أبدى النادى الإسماعيلى رفضه لعرض مباريات بطولة كأس العالم التى ستقام بالبرازيل الشهر المقبل على الشاشه الالكترونيه بالإستاد.

وكانت محافظه الإسماعيليه قد قررت توفير ستة شاشات فى عدد من الأنديه الإجتماعية التابعه للنادى من أجل عرض مباريات بطوله كاس العالم وتوفير الفرص للجماهير من أبناء مدينة الإسماعيليه لمتابعة مباريات البطولة.

ولكن الإسماعيلي رفض استضافة الجماهير على ملعبه بسبب إقامة المباريات في وقت متأخر من الليل مما قد يتسبب في مشاكل.

وتنطلق كأس العالم في الـ12 من يونيو المقبل بالبرازيل وستقام مباريات الدورة الرباعية للدوري وكأس مصر خلال أيام البطولة.