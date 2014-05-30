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لجنة الانتخابات الرئاسية تتسلم جميع أوراق العملية الانتخابية من كافة المحافظات

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لجنة الانتخابات الرئاسية تتسلم جميع أوراق العملية الانتخابية من كافة المحافظات لجنة الانتخابات الرئاسية تتسلم جميع أوراق العملية الانتخابية من كافة المحافظات

المستشار عبدالعزيز سالمان

قال المستشار الدكتور طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية إن اللجنة تسلمت مساء اليوم الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية وحصر اللجان العامة لنتائج العملية الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ ، لتكون اللجنة بذلك قد تسلمت جميع النتائج وأعمال الحصر والأوراق الخاصة باللجان الانتخابية العامة والفرعية من كافة محافظات الجمهورية.

وأشار المستشار شبل ـ في تصريح مساء اليوم ـ إلى أن الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية تعكف حاليا على إجراء عملية فحص دقيقة ومراجعة كافة البيانات والأوراق الخاصة بالانتخابات في كافة المحافظات ، مشيرا إلى أنه يتم مراجعة محاضر الفرز وتجميع النتائج باللجان العامة واللجان الفرعية للتأكد من صحتها وسلامتها.

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