ما هي الجائزة التّي ستتسلمها كارول سماحة مع الميوزك أوارد؟

حضرت الفنّانة كارول سماحة حفل World Music Award، تلبية لدعوة تلقتها من إدارة هذا الحفل العالمي، حيث تسلّمت جائزتها عن فئة أفضل أداء غنائي ومسرحي في الشرق الأوسط.

وبدت سماحة متألّقة بفستان أزرق من تصميم Sherri Hill، أثناء تسلّمها جائزة "Best Live Act" من مؤسِسة الـ World Music Award "ميليسّا كوركن".

بعد ذلك، شاركت الفنانة في حفل عشاء خاصّ أقامه منظّمو الحفل في موناكو، وحضره معظم النّجوم العالميين الفائزين.

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