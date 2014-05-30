محمد عساف ومراد بوركي يوقعان ناصيف زيتون في الخطأ‏

شكّل المؤتمر الصحفي لكل من الفنانين الشباب المشاركين في مهرجان "الموازين": محمد عساف، مراد بوريكي وناصيف زيتون، والذي أُقيم في villa des arts ، حالة من الإرباك في طرح الأسئلة من قبل الإعلاميين والإجابة من طرف الفنانين المشاركين. وقد بدا بوريكي مرتاحاً كونه مغربياً ابن البلد حيث يقام المهرجان. وبدا عساف أكثر ثقة كونه حقق نجومية بوقت قصير قياساً مع زمليه بوريكي وناصيف الذي بدا الحلقة الأضعف بينهم. ورداً على سؤال "سيدتي" عن دعم الشعب الفلسطيني لعساف في مسيرته الفنية مقابل تخاذل الشعب السوري عن دعم زيتون في مسيرته الفنية، ردّ ناصيف قائلاً إنه له الشرف بأن له قاعدة جماهيرية في سوريا والعالم العربي. وهو سعيد جداً بحمله جواز السفر السوري. في حين ردّ عساف أنه فخور وشاكراً للشعب الفلسطيني ولدعمه له من منطلق أن الشعب الفلسطيني مثقف وموسيقي وليس فقط شعباً مقاوماً، وأن العالم رسم صورة واحدة عن الشعب الفلسطيني بأنه شعب يتكلم فقط بالسياسة والحروب. وأضاف:" لكن اليوم بمسيرتي ودعم الشعب الفلسطيني لي عكست الصورة لدى الشعوب بأن الفلسطيني فنان ولديه ثقافة فنية. وقد أثبتت الدراسات بأن الشعب الفلسطيني هو أكثر شعب حامل شهادات عليا".

النجوم الثلاثة والمونديال

ورداً على سؤال عام موجّه لهم جميعاً عن الفريق الرياضي المفضّل لديهم في المونديال، ردّ ناصيف زيتون بأنه يشجع فريق البرازيل. بينما قال بوريكي:" كوني عربياً أشجع الفريق الجزائري". وقال عساف:" أشجع الجزائر أولاً وألمانيا ثانياً". بعد هذه الإجابة تنبّه ناصيف وعاد عن إجابته الأولى قائلاً:" بهذه الطريقة بدوت وكأني لا أشجع الجزائر. بالعكس وطبعاً أنا أشجع الجزائر. لكن أنا حقيقة لست من متتبعي "المونديال". ورداً على سؤال عن برامج الهواة ودعمها لهم وعن تخريجها سنوياً لأصوات قد تكون منافسة لهم، قال زيتون:" إنني والحمدلله بدأت خطي الغنائي علماً أنني كنت لا أحب المشاركة في "ستار أكاديمي". لو خيّر لي كنت أحب المشاركة في برنامج "ذا فويس" كونه برنامجاً يعتمد على سمع اللجنة قبل التفافها ولأن البرنامج فيه تحدٍ في الأصوات. وأنا أحب التحدي". وقد أعلن بوركي عن مشروع أوبريت بعنوان" رياح البغض" يجمعه مع الفائزين في "ذا فويس" والفنان عاصي الحلاني. بينما أعلن عساف عن طرح ألبوم غنائي له بعد عيد الفطر وأن الأغنية اللبنانية سيكون لها حصة الأسد في الألبوم إلى جانب الأغنية المصرية والفلسطينية. وقد أعلن عن رغبته في المستقبل باختيار أغنية مغربية.

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