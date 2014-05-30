راموس: أحب أن أفوز بالكرة الذهبية، ولكن ..

اعترف سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد المتألق بأنه سيحب أن يفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، ولكنه لا يفكر في الأمر.

راموس تألق بشدة هذا الموسم مع ريال، وتوج تألقه بهدف التعادل القاتل مع أتليتكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في الوقت الضائع، ليفوز فريقه بعدها 4-1 ويتوج بالعاشرة.

وقال راموس لصحيفة "ماركا": "أنا في أفضل حالاتي، فقد مررت بسنة رائعة.. على المستويين الشخصي ومع ريال مدريد، وأتمنى أن يستمر ذلك في مونديال البرازيل".

وتابع "بالتأكيد سأحب أن أفوز بالكرة الذهبية، ولكن للأمانة أنا لا أفكر في هذا الأمر، ففي النهاية الألقاب الفردية تتحقق بمساعدة زملائك.. فهي ليست دوري أبطال راموس ولكنها للجميع".

وواصل متما "هناك العديد من الناس التي عملت بجد من أجل الفوز بالبطولة، وكانت سنة سعيدة على كل المدريديين".