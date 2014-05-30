برشلونة: سعداء لريال مدريد لأنه فاز أخيرا بدوري الأبطال

وجه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة التهنئة إلى غريمه التقليدي ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم على حساب أتليتكو مدريد، وهي الكأس العاشرة في تاريخ الميرنجي.

وتوج ريال مدريد بدوري الأبطال بعد غياب 12 عاما عن خزائن الملكي، منذ التتويج عام 2002.

وقال بارتوميو لإذاعة "الأوندا سير": "نرفع قبعاتنا لريال مدريد لأنهم مروا قدموا بطولة عظيمة".

وتابع "نحن سعداء جدا لهم لأنهم فازوا بالكأس العاشرة التي كانوا يسعون إليها منذ زمن طويل".

يذكر أن برشلونة ودع البطولة على يد أتليتكو مدريد من ربع النهائي.