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خالد بيومي يتقدم باستقالته من الإسماعيلي بسبب رفض ضم لاعب

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خالد بيومي يتقدم باستقالته من الإسماعيلي بسبب رفض ضم لاعب خالد بيومي يتقدم باستقالته من الإسماعيلي بسبب رفض ضم لاعب

تقدم خالد بيومي مدير النشاط الرياضي في الإسماعيلي باستقالته يوم الجمعة بسبب رفض النادي ضم كريم مصطفى لاعب وسط بترول أسيوط المعار إلى المنيا.

وقال مصدر داخل إدارة الإسماعيلي لـFilGoal.com: "دخلنا في مفاوضات مع المنيا لضم هشام شحاتة ظهير أيسر الفريق، ولكن المسؤولين عن المفاوضات اشترطوا ضم كريم مصطفى في صفقة ثنائية".

وتابع "رفضنا الربط بين اللاعبين لأن ذلك سيكلف خزينة النادي 600 ألف جنيه إضافية، وبناء على ذلك توقفت المفاوضات".

وأتم "بعدها تقدم خالد بيومي باستقالته".

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتقدم فيها المحلل الكروي الشهير باستقالته من منصبه في الإسماعيلي خلال الشهرين الأخيرين.

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