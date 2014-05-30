شمال سيناء تنتهي من استعداداتها لاستقبال الزائرين في موسم الصيف

أنهت محافظة شمال سيناء استعداداتها لاستقبال موسم الصيف 2014 ، وذلك من خلال التعاون و التكاتف بين جميع الأجهزة التنفيذية مع مجالس المدن للوصول إلي موسم سياحي ممتاز،حيث يمثل مصدر دخل لعدد من المواطنين من أصحاب الفنادق ، والكافيتريات و الشاليهات و الشقق المفروشة بما يعود بالنفع علي المحافظة كلها.

وانتهت مدينة العريش من الاستعداد لموسم الصيف ، حيث تم تجهيز دورات المياه علي الشاطئ من خلال تركيب خزانات المياه العلوية و عمل الصيانة اللازمة للدورات ، علاوة علي التنسيق مع شركة المياه بضخ المياه العذبة بصفة يومية علي قطاع الساحل و الشاليهات و الفنادق السياحية ، و نظافة الشاطئ و جسم الكورنيش و الألسنة الموجودة من خلال مجموعات العمل اليومية من قبل شركة النظافة ، فضلا عن زرع أعمدة إنارة علي الكورنيش و تزويدها بكشافات و صيانة المقاعد و الممشى، و متابعة إنشاء الكافيتريات ورفع الكفاءة للكافيتريات الخاصة بمجلس المدينة ، إضافة إلي زيادة عدد العاملين بأحياء الساحل و المساعيد لعمل ثلاث ورديات لمتابعة العمل و الحفاظ علي المرافق العامة و العمل علي راحة المصطافين ورفع الإزالات علي جسم الكورنيش البحري.

استعدت مدينة بئر العبد لموسم الصيف من خلال التنسيق مع الإدارات المعنية بنطاق المركز و ذلك بتخصيص سيارتي إسعاف مجهزة بالكامل لشاطئ الرواق ببئر العبد و شاطئ رمانة ، و توفير جميع الأدوية و الأمصال اللازمة بمستشفيات بئر العبد ورمانة و الوحدات الصحية ، و إنارة الطريق المؤدي الي شاطئ الرواق و تخصيص خيمتين للاسعاف و الانقاذ و توفير منقذين و شياب لنظافة شاطئي الرواق و رمانة ، وزيادة كمية الدقيق لتوفير الخبز للزائرين لساحل رمانة و الرواق و تشغيل مخبزين فترة مسائية مع تكثيف الحملات التموينية لمراقبة الاسعار و صلاحية الماكولات بشواطئ المدينة و مد شاطئ الرواق ورمانة بالمياه العذبة.

من جانبها استعدت مديرية الشباب و الرياضة لاستقبال الصيف، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لاستغلال طاقات الشباب بفصل الصيف من خلال خطة الانقاذ البحري علي شواطئ المحافظة و مقاومة القناديل و مقذوفات البحر و المخلفات و التنظيم المروري بالشوارع و الميادين و خدمة المرضي.

> و استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية للموسم السياحي من خلال توفير جميع السلع الغذائية و الغير غذائية و مراقبة الاسعار بالاسواق و المعارض و مراقبة مدي صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الادمي و توفير الخدمة التموينية بكافة ارجاء المحافظة و تشغيل عدد من المخابز للعمل علي فترتين صباحية و مسائية و تكليف المفتشين بمتابعة مراحل انتاج الخبز و عمل حملات مستمرة علي الاسواق لتوفير السلع للمواطنين و المصطافين في سهولة و يسر و متابعة الاسواق و المعارض المقامة بمدن المحافظة و عمل النشرات الخاصة بتوعية المواطنين تموينيا و عمل الحملات الارشادية.

> كما تقوم المديرية بالمتابعة اليومية و المستمرة للوقوف علي الارصدة البترولية بدائرة المحافظة و اخذ العينات اللازمة من المواد البترولية و ارسالها للمعامل المتخصصة لتحليلها و الوقوف علي مدي صلاحيتها و اتخاذ الاجراءات القانونية في حالة المخالفة.

و استعدت اذاعة شمال سيناء للصيف من خلال خطة اذاعية خلال موسم الصيف ترتكز علي عدة محاور رئيسية مثل الترويج للمقومات الطبيعية و المزارات و المعالم السياحية و الاثرية للمساهمة في ازدهار السياحة بالمحافظة و التاكيد علي استقرار الحالة الامنية و الدعوة للاستثمار و اقامة المشروعات بشمال سيناء و تغطية المهرجانات السياحية و الندوات و المؤتمرات و الاجتماعات التي تتناول الحلول و التصورات للقضايا و المشاكل و الموضوعات السياحية و توعية اصحاب الشاليهات و التجار بضرورة عدم المغالاة في الاسعار و حسن معاملة الزائرين و تنظيم مسابقات ترفيهية وثقافية ذات جوائز و تشجيع المواهب الفنية و تقديم نماذج من الاغنيات و الاعمال الدرامية لكبار المطربين و الفنانين.

واستعد مكتب وزارة السياحة بالعريش للصيق من خلال اعداد خطة شهرية للتفتيش علي الفنادق و الكافتريات السياحية للتاكد من التزامها بالتعليمات السياحية و المرور عليها مع اللجان التي تاتي من القاهرة و تجميع البيان الاحصائي لقياس نسبة الاشغال و الليالي السياحية كل شهر و القيام بالتحقيق في الشكاوي التي ترد للمكتب و المرور علي المنشات الصحية بالمشاركة مع لجان الصحة للوقوف علي الاشتراطات السياحية.