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شمال سيناء تنتهي من استعداداتها لاستقبال الزائرين في موسم الصيف

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شمال سيناء تنتهي من استعداداتها لاستقبال الزائرين في موسم الصيف شمال سيناء تنتهي من استعداداتها لاستقبال الزائرين في موسم الصيف

شمال سيناء تسقبل الزائرين

أنهت محافظة شمال سيناء استعداداتها لاستقبال موسم الصيف 2014 ، وذلك من خلال التعاون و التكاتف بين جميع الأجهزة التنفيذية مع مجالس المدن للوصول إلي موسم سياحي ممتاز،حيث يمثل مصدر دخل لعدد من المواطنين من أصحاب الفنادق ، والكافيتريات و الشاليهات و الشقق المفروشة بما يعود بالنفع علي المحافظة كلها.

وانتهت مدينة العريش من الاستعداد لموسم الصيف ، حيث تم تجهيز دورات المياه علي الشاطئ من خلال تركيب خزانات المياه العلوية و عمل الصيانة اللازمة للدورات ، علاوة علي التنسيق مع شركة المياه بضخ المياه العذبة بصفة يومية علي قطاع الساحل و الشاليهات و الفنادق السياحية ، و نظافة الشاطئ و جسم الكورنيش و الألسنة الموجودة من خلال مجموعات العمل اليومية من قبل شركة النظافة ، فضلا عن زرع أعمدة إنارة علي الكورنيش و تزويدها بكشافات و صيانة المقاعد و الممشى، و متابعة إنشاء الكافيتريات ورفع الكفاءة للكافيتريات الخاصة بمجلس المدينة ، إضافة إلي زيادة عدد العاملين بأحياء الساحل و المساعيد لعمل ثلاث ورديات لمتابعة العمل و الحفاظ علي المرافق العامة و العمل علي راحة المصطافين ورفع الإزالات علي جسم الكورنيش البحري.

استعدت مدينة بئر العبد لموسم الصيف من خلال التنسيق مع الإدارات المعنية بنطاق المركز و ذلك بتخصيص سيارتي إسعاف مجهزة بالكامل لشاطئ الرواق ببئر العبد و شاطئ رمانة ، و توفير جميع الأدوية و الأمصال اللازمة بمستشفيات بئر العبد ورمانة و الوحدات الصحية ، و إنارة الطريق المؤدي الي شاطئ الرواق و تخصيص خيمتين للاسعاف و الانقاذ و توفير منقذين و شياب لنظافة شاطئي الرواق و رمانة ، وزيادة كمية الدقيق لتوفير الخبز للزائرين لساحل رمانة و الرواق و تشغيل مخبزين فترة مسائية مع تكثيف الحملات التموينية لمراقبة الاسعار و صلاحية الماكولات بشواطئ المدينة و مد شاطئ الرواق ورمانة بالمياه العذبة.

من جانبها استعدت مديرية الشباب و الرياضة لاستقبال الصيف، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لاستغلال طاقات الشباب بفصل الصيف من خلال خطة الانقاذ البحري علي شواطئ المحافظة و مقاومة القناديل و مقذوفات البحر و المخلفات و التنظيم المروري بالشوارع و الميادين و خدمة المرضي.
> و استعدت مديرية والتجارة الداخلية للموسم السياحي من خلال توفير جميع السلع الغذائية و الغير غذائية و مراقبة الاسعار بالاسواق و المعارض و مراقبة مدي صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الادمي و توفير الخدمة التموينية بكافة ارجاء المحافظة و تشغيل عدد من المخابز للعمل علي فترتين صباحية و مسائية و تكليف المفتشين بمتابعة مراحل انتاج الخبز و عمل حملات مستمرة علي الاسواق لتوفير السلع للمواطنين و المصطافين في سهولة و يسر و متابعة الاسواق و المعارض المقامة بمدن المحافظة و عمل النشرات الخاصة بتوعية المواطنين تموينيا و عمل الحملات الارشادية.
> كما تقوم المديرية بالمتابعة اليومية و المستمرة للوقوف علي الارصدة البترولية بدائرة المحافظة و اخذ العينات اللازمة من المواد البترولية و ارسالها للمعامل المتخصصة لتحليلها و الوقوف علي مدي صلاحيتها و اتخاذ الاجراءات القانونية في حالة المخالفة.

و استعدت اذاعة شمال سيناء للصيف من خلال خطة اذاعية خلال موسم الصيف ترتكز علي عدة محاور رئيسية مثل الترويج للمقومات الطبيعية و المزارات و المعالم السياحية و الاثرية للمساهمة في ازدهار السياحة بالمحافظة و التاكيد علي استقرار الحالة الامنية و الدعوة للاستثمار و اقامة المشروعات بشمال سيناء و تغطية المهرجانات السياحية و الندوات و المؤتمرات و الاجتماعات التي تتناول الحلول و التصورات للقضايا و المشاكل و الموضوعات السياحية و توعية اصحاب الشاليهات و التجار بضرورة عدم المغالاة في الاسعار و حسن معاملة الزائرين و تنظيم مسابقات ترفيهية وثقافية ذات جوائز و تشجيع المواهب الفنية و تقديم نماذج من الاغنيات و الاعمال الدرامية لكبار المطربين و الفنانين.

واستعد مكتب وزارة السياحة بالعريش للصيق من خلال اعداد خطة شهرية للتفتيش علي الفنادق و الكافتريات السياحية للتاكد من التزامها بالتعليمات السياحية و المرور عليها مع اللجان التي تاتي من القاهرة و تجميع البيان الاحصائي لقياس نسبة الاشغال و الليالي السياحية كل شهر و القيام بالتحقيق في الشكاوي التي ترد للمكتب و المرور علي المنشات الصحية بالمشاركة مع لجان الصحة للوقوف علي الاشتراطات السياحية.

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