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نظافتك بعد الولادة تحميك من الأمراض!

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نظافتك بعد الولادة تحميك من الأمراض! نظافتك بعد الولادة تحميك من الأمراض!

الجمعة 30-05-2014 17:27

تبدأ في الشهرين السابقين للوضع، بحيث يجب ألا تنزل الحامل للاستحمام في الحوض، بل تستحم وهي جالسة على كرسي، وتكتفي بمسح جسمها بأسفنجه بالماء والصابون، حيث ثبت أن الميكروبات الضارة التي تدخل المهبل مع ماء الحمام تستطيع أن تتوالد وتعيش حوالي ستة أسابيع، ووجودها في المهبل وقت الولادة يعرض الحامل للحمى النفاسية.


بهذا التحذير يشدد الدكتور «عبدالحميد السبيلي»، استشاري أمراض النساء والتوليد، على ضرورة نظافة الحامل قبل الولادة وبعدها، ويسرد نصائحه في نقاط.

* خطأ كبير الاعتقاد بأن الاستحمام مضر للنفاس؛ إذ يجب الحرص على النظافة، خاصة بعد الولادة مباشرة، وأخذ قسط من الراحة.
* غسل الوجه بغسول منعش وتنظيف الرقبة والصدر والبطن بفوطة مبللة دافئة، وتنظيف المنطقة الحساسة بغسول طبي.
* بعد الولادة بـ3 أيام يمكنك الاستحمام بشكل عادي، والظهيرة هي خير وقت للاستحمام، حيث يكون الجو دافئاً.

 

* الاستحمام خلال النفاس ينعش الجسم، ويفيد الاسترخاء وتخفيف الآلام، خاصة آلام الصدر. فترة احتقان الحليب.
* في النفاس تتعرض الحامل غالباً لهبات حرارية وكثرة تعرق، والاستحمام يفيدها، وأيضاً ترطيب الجسم، واستعمال بودرة معطرة.
* لابد من تنظيف الجرح في كل مرة تدخلين فيها الحمام، والأفضل أن ترشي الماء بيدك، وتنشفي المنطقة الحساسة بشكل جيد بفوطة قطنية، واحذري استخدام الورق.

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سيدتي