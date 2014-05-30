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«روسيا اليوم»: «بوتين» يهنئ السيسي في اتصال هاتفي على فوزه في الانتخابات

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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، المشير عبد الفتاح ، في اتصال هاتفي، بالتقدم الكاسح الذي حققه في انتخابات الرئاسة.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن المكتب الصحفي للكرملين قوله إن الجانبين أعربا عن ثقتهما «بتواصل تقدم أواصر الصداقة الراسخة بين روسيا ومصر في المجالات كافة».

وقالت القناة إن السيسي أعرب خلال الاتصال عن امتنانه للرئيس الروسي على تهنئته، مشددا على استعداده للتعامل الوثيق معه في قضايا العلاقات الثنائية أو في القضايا الدولية على حد سواء.

وأشار الكرملين إلى أن الطرفين اتفقا على استمرار الاتصالات الكثيفة فيما بينهما وتبادل الزيارات على أعلى المستويات.
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