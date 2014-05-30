38 رجلاً يغتصبون مراهقة في ماليزيا

قالت وسائل إعلام، الجمعة، إن الشرطة الماليزية ألقت القبض على 13 شخصاً وتبحث عن مشتبه بهم آخرين، بعد مزاعم بأن 38 رجلا اغتصبوا فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً في كوخ مهجور.

وذكرت قناة «أسترو أواني» التليفزيونية وصحيفة «ذا ستار» اليومية، أن الاعتداء وقع في ولاية كيلانتان بشمال البلاد يوم 20 مايو عندما التقت الفتاة بصديقة لها ثم استدرجت لكوخ مهجور.

وتناوب الرجال اغتصاب الفتاة لساعات. وتحقق الشرطة أيضاً فيما إذا كانت صديقتها التي تبلغ من العمر 17 عاماً قد اغتصبت.

وأثار النبأ غضب جماعات نسوية. وقال أعضاء حزب إسلامي يدير المنطقة إن اقتراحهم بتطبيق الحدود المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية سيؤدي لردع المجرمين.

ولم يتسنَ الاتصال بمسؤولي الشرطة للتعليق.