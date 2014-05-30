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أوباما: كلينتون ستكون رئيسة مؤثرة للغاية حال خوضها انتخابات الرئاسة

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أوباما: كلينتون ستكون رئيسة مؤثرة للغاية حال خوضها انتخابات الرئاسة أوباما: كلينتون ستكون رئيسة مؤثرة للغاية حال خوضها انتخابات الرئاسة

أوباما

 

قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إن هيلاري كلينتون، ستكون رئيسة فاعلة للغاية، إذا ما قررت خوض سباق الرئاسة.

وأضاف أوباما في مقابلة تلفزيونية بثت، الجمعة، في برنامج “على الهواء مع كيلي ومايكل”، أنه هو وكلينتون “أصدقاء”، وأنها كانت موضع إعجابه من زمن بعيد.

وخاض الاثنان معركة طويلة ضد بعضهما البعض في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة في عام 2008.

ولكن أوباما قال إنها كانت مؤثرة، ومخلصة للغاية في منصب وزيرة خارجيته.، مضيفا أنه كان سعيد الحظ بالعمل معها.

وجاءت تعليقات الرئيس في ملاحظات سجلت، الخميس، وهو نفس اليوم الذي تناول فيه هو وكلينتون غداء خاصا في البيت الأبيض.

وكالات

 

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