السودان: وزير الخارجية لم يذكر أنه رفض إقامة منصات إيرانية موجهة إلى السعودية

نفت وزارة الخارجية السودانية أن يكون وزير الخارجية علي كرتي قد ذكر ـ في حديثه الي صحيفة الحياة اللندنية أمس الخميس ـ أن السودان رفض إقامة منصات دفاع إيرانية موجهة الي السعودية.

وقالت الخارجية ـ في بيان أصدرته اليوم ـ ” بالإشارة لما ورد في بعض الصحف والوسائط الإعلامية بأن وزير الخارجية علي كرتي ذكر في حديث لجريدة الحياة اللندنية أن السودان رفض إقامة منصات دفاع إيرانية موجهة للسعودية ، تود وزارة الخارجية أن توضح أن ما قاله الوزير في الحوار المذكور أنه في أعقاب الهجوم الإسرائيلي علي مصنع اليرموك خلال شهر أكتوبر عام 2012 ـ وضمن خيارات تعزيز المقدرات الدفاعية للبلاد ـ طُرح خيار قيام منصات دفاعية إيرانية الصنع على الساحل السوداني من البحر الأحمر، وقد استبعد هذا الخيار حتى لا يساء فهم دوافعه من بعض دول الخليج”.

وأضافت الخارجية السودانية ” إن حديث وزير الخارجية لم يتضمن أبدا الإشارة إلي أن هذه المنصات ستكون موجهة الي المملكة العربية السعودية ، وكان حديث وزير الخارجية عن منصات دفاعية غرضها حماية سواحل البلاد ، وليس منصات هجومية يمكن أن توجه ضد أي دولة أخرى ، وهذا ما لزم توضيحه.