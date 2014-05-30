الأهلى يعترف بمفاوضات البنزرتى

اعترف علاء عبد الصادق مدير الكرة بالنادى الأهلى أن النادى دخل فى مفاوضات جادة مع التونسى فوزى البنزرتى المدير الفنى السابق للرجاء البيضاوى المغربى لتولى الإدارة الفنية للفريق الأحمر خلفًا لفتحى مبروك، الذى ستكون مباريات الدورة الرباعية أخر ظهور له كمدير الفنى للفريق الأحمر.

وقال عبد الصادق فى تصريح خاص لوكالة “ONA” أن فوزى البنزرتى سيوقع على عقود تدريب الأهلى خلال اليومين المُقبلين بعد المفاوضات التى أجراها معه مسئولو المارد الحمر منذ فترة طويلة أثناء توليه الإدارة الفنية للرجاء.

وكان الرجاء المغربى قد أعلن عن فسخ تعاقده مع البنزرتى بالتراضى بعد رفض طلب المدير الفنى التونسى تعديل بعض البنود فى عقده.