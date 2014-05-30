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مدفيديف: أوكرانيا سددت جزء من دينها لموسكو

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مدفيديف: أوكرانيا سددت جزء من دينها لموسكو مدفيديف: أوكرانيا سددت جزء من دينها لموسكو

رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف

قال رئيس الوزراء الروسي ، دميتري مدفيديف ، إنَّ الطرف الأوكراني أبلغ الوفد الروسي في المفاوضات ببرلين أن كييف سددت جزءا من دينها عن الغاز الروسي.

وقال مدفيديف في تصريح صحفي يوم 30 مايو: “المفاوضات في برلين تتواصل، ولكنها لم تسفر بعد عن أية نتائج ملحوظة. لكن شركاءنا الأوكرانيين قالوا إنهم سددوا جزءا من الدين”. وأشار مدفيديف إلى أن هذه الأموال لم تصل بعد إلى حسابات شركة “غازبروم”.

من جانبه ، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون للطاقة غونتر أوتينغر أن شركة “نفطو غاز” الأوكرانية حولت لحساب “غازبروم” 786 مليون دولار.

وأضاف “أوتينغر” ، أن الاتحاد الأوروبي حصل على أوراق تؤكد قيام أوكرانيا بهذا التحويل ، مع ذلك أشار المسؤول الأوروبي إلى أن روسيا وأوكرانيا لم تتوصلا لحل نهائي للملف وأنهما ستواصلان المفاوضات يوم 2 يونيو.

 

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