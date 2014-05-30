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تظاهرة لأنصار الصادق المهدي بأم درمان احتجاجا على استمرار اعتقاله

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تظاهرة لأنصار الصادق المهدي بأم درمان احتجاجا على استمرار اعتقاله تظاهرة لأنصار الصادق المهدي بأم درمان احتجاجا على استمرار اعتقاله

الصادق المهدي

نظم أعضاء حزب الأمة القومي المعارض بالسودان المعروفين “بالأنصار” مظاهرة احتجاجية، اليوم الجمعة، احتجاجا على استمرار احتجاز زعيم الحزب الإمام الصادق المهدي، المعتقل حاليا بسجن كوبر شديد الحراسة بولاية الخرطوم، من قبل السلطات السودانية منذ منتصف شهر مايو الجاري.

واحتشد الأنصار وأعضاء حزب الأمة القومي عقب صلاة الجمعة بأحد الميادين مدينة أم درمان-غرب الخرطوم- وهم يحملون لافتات ويرددون هتافات مناوئة للنظام الحاكم، رفضا لاعتقال زعيمهم لأكثر من أسبوعين.

وكثفت دوريات الشرطة من تواجدها بالمنطقة المحيطة بالميدان، من دون حدوث اشتباكات، خلال الوقفة الاحتجاجية.

وكانت قوات الأمن السودانية، قد اعتقلت الصادق المهدي، منذ منتصف مايو الجاري، على خلفية اتهامات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، تفيد ارتكابها العديد من الانتهاكات ضد المدنيين بإقليم دارفور وكردفان.

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