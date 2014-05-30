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أخر كلام.... باسم يوسف لن يعود

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أخر كلام.... باسم يوسف لن يعود أخر كلام.... باسم يوسف لن يعود

السبت 31-05-2014 07:16

قال الإعلامي السعودي خالد المجرشي في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أنّ الإعلامي الساخر باسم يوسف، لن يعود إلى الشاشة مرة أخرى، مضيفاً أن" MBC قناة سعودية لكنها تراعي مصالح العرب، وعلى باسم يوسف البحث على أي قناة أخرى يظهر عليها بعد تهكمه على شعب وجيشه"، وأضاف أن "العالم العربي أجمع يدعم مصر؛ لذلك قرر خادم الحرمين الشريفين عدم السماح بعودة برنامج "البرنامج" على شاشة MBC مصر".

من ناحيتها، علمت "سيدتي نت" من مصادر خاصة أن "البرنامج" الذي كان يقدمه باسم يوسف لن يعود، وأنه تقرر بشكل شبه نهائي إيقاف برنامجه بناء على توجيهات عليا في ، وأكدت المصادر أنه تجري حالياً مفاوضات بين القائمين على برنامج باسم وجهات سعودية عليا لتذليل العقبات أمام عودة البرنامج على ذمة المصادر.

يذكر أنه لم يصدر أي بيان إعلامي بهذا الخصوص عن محطة MBC التي اكتفت بالاعتذار من جمهورها على عدم عودة البرنامج الذي كان من المقرر أن يبصر النور اليوم الجمعة.

 

 

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