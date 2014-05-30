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استقالة رئيس بارما اعتراضا على استبعاد فريقه من دوري أوروبا

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استقالة رئيس بارما اعتراضا على استبعاد فريقه من دوري أوروبا استقالة رئيس بارما اعتراضا على استبعاد فريقه من دوري أوروبا

روما، (إفي): أعلن توماسيو جيراردي رئيس نادي بارما الإيطالي استقالته من منصبه، اعتراضا على استبعاد فريقه من الفرق المشاركة في بطولة دوري أوروبا لكرة القدم للموسم المقبل.

وأعلن جيراردي يوم الجمعة عن قراره في مؤتمر صحفي، معربا عن سخطه على قرار إيميليا روماجنا رئيسة المحكمة العليا الرياضية في إيطاليا.

وكان نادي بارما قد استبعد من البطولة القارية، بسبب عدم دفعه لضرائب متأخرة، وكان موعد استحقاقها في مارس الماضي، وهو ما تسبب في عدم إعطائه الرخصة الأوروبية.

وأوضح مدير النادي المستقيل في تصريحاته قائلا "لا يوجد أي مخطئ في الإدارة، ولكن من الغباء أن يفكر شخص أن النادي لا يريد دفع 300 ألف يورو، بعدما أنفق 18 مليون وخسر ستة أو سبعة ملايين".

وأنهى حديثه قائلا "انهم أجبروني على ترك عالم كرة القدم، بعد أن كان هو شغفي الأول، على المسئولين عن كرة القدم أن يتسموا بالحياء، سأعود إلى بلدتي وأترك تلك الأنظمة".

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